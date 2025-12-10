مدیریت مالی دقیق، مسیر تحقق امنیت غذایی در استان را هموار میکند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت:مدیریت مالی دقیق، مسیر تحقق امنیت غذایی در استان را هموار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، در دیدار با کارکنان مدیریت امور مالی سازمان به مناسبت روز حسابدار، با تقدیر از تلاشهای آنان گفت: حسابداران با شفافیت مالی و مدیریت دقیق منابع، نقشی کلیدی در افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و تضمین امنیت غذایی استان ایفا میکنند.
اصغری در این دیدار با اشاره به اهمیت جایگاه امور مالی در پیشبرد برنامههای توسعهای بخش کشاورزی اظهار کرد: کارکنان مالی با دقت و تعهد خود، زمینهساز اجرای صحیح طرحها و حمایت از تولیدکنندگان هستند و تلاش آنان مستقیماً در تأمین امنیت غذایی جامعه نقش دارد.
وی افزود: روز حسابدار فرصتی ارزشمند برای قدردانی از زحمات این قشر خدوم است که با تخصص و مسئولیتپذیری، پشتوانهای محکم برای فعالیتهای سازمانی محسوب میشوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی همچنین بر ضرورت ارتقای نظام مالی و استفاده بهینه از منابع تأکید کرد و گفت: امید است با استمرار این تلاشها، شاهد افزایش بهرهوری و توسعه پایدار در بخش کشاورزی استان باشیم.
در ادامه این دیدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اهدای لوح تقدیر از زحمات مدیر و کارکنان مجموعه مدیریت امور مالی تجلیل کرد و نقش آنان را در موفقیتهای سازمانی و خدمترسانی به جامعه کشاورزی استان برجسته دانست.