مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از ترانزیت ۸۵۰ هزار تن کالا از طریق مرز زمینی آستارا از ابتدای سال تا پایان آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز مرادی گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان، ۸۵۰ هزار و ۶۸۹ تن کالا در گیلان ترانزیت شده که بیش از ۹۳ هزار تن حدود ۱۱ درصد از این مقدار کالای ترانزیت شده از طریق مرز زمینی آستارا وارد کشور شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت ۸۳۴ هزار و ۹۹۶ تن کالا از مرز زمینی آستارا از کشور خارج شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: همچنین در ۸ ماهه گذشته، ۳۴ هزار و ۲۷۹ دستگاه کامیون از طریق مرز آستارا به کشور وارد و ۵۶ هزار و ۹۵ دستگاه کامیون هم خارج شدند.

وی گفت: در حال حاضر ۱۳ شرکت حمل و نقل بین‌المللی کالا، یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی مسافر و ۱۹۰ نمایندگی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا در گیلان فعالیت و خدمات‌رسانی می‌کنند.