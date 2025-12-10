پخش زنده
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: فرزندان این سرزمین با ایستادگی خود، نیروی دریایی را پایدار و مقتدر نگه داشتهاند و اجازه نمیدهند که دشمن به حریم ایران قوی دستدرازی کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «شهرام ایرانی» امروز در همایش «ایران قوی» که در ارومیه برگزار شد، با تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا (س)، اظهار داشت: دشمنان با بهرهگیری از سازوکارهای اطلاعاتی گسترده به دنبال ضربهزدن به انسجام ایران هستند؛ اما در برابر ملت متحد ایران ناکام خواهند ماند.
دریادار ایرانی با گرامیداشت یاد و نام شهدا افزود: اقتدار و امنیت امروز کشور، مرهون فداکاری شهیدانی است که با اخلاص از جان خود گذشتند و مسیر عزت ایران را هموار کردند.
وی در ادامه به روابط ایران با دیگر کشورها و اهمیت شناخت جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بینالملل اشاره و تأکید کرد: باید قدر نعمت حکومت اسلامی را دانست؛ حکومتی که به برکت هدایتهای داهیانه رهبری و تمسک به قرآن کریم توانسته پایههای اقتدار خود را تثبیت کند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش، خاطرنشان کرد: قرآن اساس اعتقادات ملت ایران است و این کتاب الهی بر وحدت و همگرایی تأکید ویژه دارد.
دریادار ایرانی تنوع قومی و مذهبی کشور را فرصتی برای تقویت انسجام دانست و اظهار داشت: استمرار محبت و همبستگی میان اقوام، ضامن حفظ وحدت ملی است.
وی تصریح کرد: در میدان تقابل میان حق و باطل، پیروزی از آنِ کسانی است که به ریسمان وحدت چنگ زدهاند و برای اعتلای ایران تلاش میکنند؛ استان آذربایجانغربی نیز با پیشینه تاریخی غنی و همزیستی اقوام و مذاهب، نمونهای موفق از این وحدت است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه دشمنان با هدف ایجاد دوگانگی در جامعه، اسلام و هویت ایرانی را نشانه گرفتهاند، گفت: ایران قوی صرفاً یک شعار نیست، بلکه حاصل تلاش مردم، روحانیت، نیروهای مسلح و آحاد جامعه است.
دریادار ایرانی افزود: قومیت، مذهب و دینداری از ظرفیتهای مهم ایران به شمار میروند و همین ظرفیتها برای دشمن تهدید محسوب میشود؛ ازاینرو باید نسبت به نقشههای آنان هوشیار بود.
وی با اشاره به حضور نیروی دریایی ارتش در نقاط حساس و کلیدی بیان کرد: فرزندان این سرزمین با ایستادگی خود، نیروی دریایی را پایدار و مقتدر نگه داشتهاند و اجازه نمیدهند که دشمن به حریم ایران قوی دستدرازی کند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش اضافه کرد: حتی در جنگ ۱۲ روزه نیز این نیرو شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد؛ اما مسیر پیشرفت همچنان با قدرت ادامه دارد.
دریادار ایرانی مرزهای هویتی کشور را هدف اصلی دشمن دانست و گفت: هیجان جوانی، ابزاری است که دشمن تلاش میکند از آن سوءاستفاده کند؛ لذا نباید اجازه داد این هیجان به مسیرهای انحرافی هدایت شود.
وی با بیان اینکه آمریکا با تشکیل ۱۸ گروه اطلاعاتی به دنبال تخریب پایههای اساسی کشورهاست، خاطرنشان کرد: تمام تمرکز این ساختار اطلاعاتی اکنون بر ایران قرار گرفته است، اما وحدت مردم و انسجام ملی، سد محکمی در برابر این توطئهها خواهد بود.