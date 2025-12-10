واگذاری زمین مسکونی به ۵۴ خانوار جهاد کشاورزی بوکان
در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و تفاهمنامه همکاری فی ما بین سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی و اداره کل راه و شهرسازی استان، زمین مسکونی به ۵۴ خانوار از کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان بوکان واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛این واگذاری با حضور میر جمال ساداتی، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوکان انجام گرفت و طی آن قطعات تفکیکی از عرصههای دولتی برای احداث واحدهای مسکونی در اختیار کارکنان قرار گرفت.
ساداتی در این مراسم با اشاره به اهمیت تأمین زمین مسکونی برای کارکنان گفت: تأمین مسکن همکاران جزو اهداف مهم سازمان است و این موضوع در سطح استان بهطور جدی پیگیری میشود.
وی ادامه داد: در چند شهرستان مراحل واگذاری زمین آغاز شده و این اقدام یکی از اولویتهای کاری ما به شمار میرود.
ساداتی تأکید کرد: واگذاری زمین به کارکنان جهاد کشاورزی بوکان بخشی از برنامه ملی جهش تولید مسکن است که با هدف ارتقای رفاه کارکنان و حمایت از توسعه پایدار در استان آذربایجانغربی دنبال میشود.