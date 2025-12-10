واگذاری زمین مسکونی به ۵۴ خانوار جهاد کشاورزی بوکان

در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و تفاهم‌نامه همکاری فی ما بین سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی و اداره کل راه و شهرسازی استان، زمین مسکونی به ۵۴ خانوار از کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان بوکان واگذار شد.