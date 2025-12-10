به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ سردار محمدقاسم طرهانی گفت: در پی کار اطلاعاتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مشخص شد فردی در امر خرید و فروش مواد مخدر فعالیت داشته و به تازگی مقدار قابل توجهی تریاک را از قاچاقچیان خریداری کرده و پس از انتقال به شهر مهرگان قصد توزیع در بین مشتریانش را دارد.

وی افزود: اکیپی از ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در عملیاتی غافلگیرانه یک قاچاقچی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه این سوداگر مرگ ۱۱ کیلو ۴۰۰ گرم تریاک کشف شد، اظهار داشت: شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خودشان در زمینه نگهداری و انتقال مواد مخدر را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

سردار طرهانی خاطرنشان کرد: مردم اطمینان خاطر داشته باشند که پلیس با سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و قانونی می‌کند و اجازه جولان به آنان نخواهد داد.