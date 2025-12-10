به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی در جلسه ضابطین و بازرسان دستگاه‌های اجرایی گفت: بیش از ۳ میلیون تن کالای اساسی در بندر موجود است، با توجه به پیگیری‌های که برای تامین ارز گرفته شد ظرف هفته آینده کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی به وفور وارد بازار خواهد شد که این امر می‌تواند مشکل ما را تا حد زیادی در تامین مرغ کاهش دهد.

وی اظهار داشت: با توجه به جوجه ریزی که از ماه گذشته صورت گرفته انتظار داریم که کمبود مرغ در بازار برطرف شود.

سلطانی کاظمی اضافه کرد: علاوه بر تامین نهاده‌های وارداتی در توزیع این نهاده‌ها نیز مشکل وجود داشت و سامانه بازارگاه برای جلوگیری از اختلال در روند تامین و همچنین نظارت بهتر ایجاد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه سامانه بازارگاه برای تامین کالا‌های اساسی ایجاد شد، تصریح کرد: همه واردکنندگان نهاده‌های دامی باید نهاده‌های خود را وارد این سامانه کنند که این روند به خوبی درحال اجراست.

وی با اشاره به اینکه از چند روز گذشته ارز ترجیحی برنج حذف شده اضافه کرد: مقرر شد که توزیع برنج نیز توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی صورت بگیرد.

سلطانی کاظمی ادامه داد: برای مناطق مرزی نیز تصمیم گرفته شد در مدت ۴ ماه کالا‌های اساسی شامل برنج، روغن و نهاده‌های دامی در این مناطق با ارز آزاد یا تعادلی وارد شود که در صورت اجرا به تامین و توزیع کالا‌ها کمک شایانی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در بحث نظارت بازار سردرگمی به وجود آمده بود که قیمت گذاری مصوب به یک صورت بود و روند توزیع به صورت دیگر و در صورت اجرای مصوبات جدید روند قیمت گذاری و تامین و نظارت بهتر خواهد شد.

سلطانی کاظمی افزود: وظیفه تامین که وظیفه اول ماست نافی نظارت توسط ما نیست و ما باید با روش‌های جدید نظارت و بازرسی هوشمند با همکاری اداره کل صمت و تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از واسطه گری، توزیع کالا‌های اساسی را شفاف سازی کنیم.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم در تمام اصناف بصورت روزانه نظارت داشه باشیم کاری ناممکن خواهد بود ولی اگر این نظارت از ابتدا تا انتها به صورت هوشمند صورت بگیرد بسیاری از مشکلات نظارتی حل خواهد شد و تا زمانی که نظارت‌ها به صورت هوشمند صورت بگیرد باید نظارت‌های ما به صورت کافی و قوی صورت بگیرد و‌تمام سیاست‌های ما این است که کالا‌های اساسی تامین و قیمت گذاری عادلانه صورت بگیرد.