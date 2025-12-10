بر اساس تفاهم‌نامه‌های حاصل‌شده، این پرواز‌ها در روز‌های چهارشنبه و جمعه هر هفته انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ساعت پرواز از تهران به بجنورد ۱۲:۰۰ و پرواز برگشت از بجنورد به تهران ۱۴:۲۰ اعلام شده است.

این اقدام نقش مهمی در ارتقای اتصال هوایی استان، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش قابلیت دسترسی خراسان شمالی به شبکه ملی پرواز‌ها خواهد داشت و در چارچوب سیاست‌های استان برای جذب سرمایه‌گذاری، تسهیل سفر‌های تجاری و اداری و پاسخ به مطالبه جدی مردم صورت گرفته است.