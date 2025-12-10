پخش زنده
رئیس پلیس راهور گیلان از برخورد قاطع با رانندگانی خبر داد که با توقف در گذرگاههای عابر پیاده موجب اختلال در تردد و نارضایتی مردم میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ فتحالله نصیریان با اشاره به اجرای طرح ویژه برخورد با توقف غیرمجاز وسایل نقلیه در محلهای عبور عابرین پیاده گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در صورت توقف خودرو در گذرگاههای عابر پیاده و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت، مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، نسبت به انتقال وسیله نقلیه طبق ماده ۱۳ همان قانون اقدام کنند.
وی با بیان اینکه رعایت حقوق عابران پیاده از اولویتهای اصلی پلیس راهور است، افزود: در بازه ۱۵ روزه ابتدای آذر، هزار و ۹۸۰ دستگاه خودرو به دلیل توقف در محل عبور عابرین پیاده اعمال قانون شدند و تعدادی نیز با جرثقیل به پارکینگ منتقل شد.
رئیس پلیس راهور گیلان با تأکید بر اینکه این اقدام با هدف ساماندهی ترافیک شهری و افزایش ایمنی شهروندان اجرا میشود، گفت: پلیس بدون هرگونه اغماض با رانندگانی که نسبت به تذکرات بیتوجه باشند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.
سرهنگ نصریان خاطرنشان کرد: احترام به حقوق عابر پیاده یکی از مهمترین اصول ترافیکی است و از شهروندان انتظار داریم با رعایت قوانین، پلیس را در ایجاد شهری ایمن و منظم همراهی کنند.