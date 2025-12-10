معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور گفت: در شرایط کنونی خنثی‌سازی شایعات و ابتکار عمل از وظایف روابط عمومی هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علیرضا خامسیان، در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان قم با تأکید بر نقش محوری این واحد‌ها در شرایط حساس کنونی، خطاب به مدیران روابط عمومی گفت: شما حلقه اتصال بسیار خوبی بین مردم، مدیران و کارکنان هستید و جایگاه شما در این مقطع، بسیار مهم و اساسی است.

وی با اشاره به فضای پس از جنگ ۱۲ روزه و تحریم‌های ظالمانه، افزود: وضعیت به گونه‌ای است که روابط عمومی‌ها باید بسیار فعال‌تر در میدان باشند. مدیریت بحران، خنثی‌سازی شایعات و گرفتن ابتکار عمل در فضای اطلاع‌رسانی، نقش شما را بسیار برجسته می‌کند. جلوگیری از دامن زدن به اختلافات، هم در درون سازمان و هم در جامعه، امری حیاتی است.

معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته نتوانستیم آنچه عمل کردیم را به خوبی به مردم برسانیم افزود: مردم از بسیاری فعالیت‌های خوب دولت و مدیریت شهری بی‌اطلاع هستند. در طوفان داده‌های امروز، کوچک‌ترین خبر منفی بازتاب بیشتری می‌یابد. این یک ضعف است و باید با قدرت برای رفع آن اقدام کنیم.

وی با انتقاد از گزارش‌های کلیشه‌ای و صرفاً تصویری، تصریح کرد: مردد با دیدن یک عکس و یک خبر کوتاه قانع نمی‌شوند. گزارش باید محتوامحور، مستند، جذاب و همراه با تحلیل و آمار باشد. باید شیوه‌های نوین را به کار گرفت تا مخاطب تا انتهای گزارش با شما همراه شود.

خامسیان یکی از چالش‌های اصلی را نوع نگاه برخی مدیران ارشد به روابط عمومی دانست و گفت: باید این ذهنیت اصلاح شود که روابط عمومی، رابطه‌ی سازمان است، نه رابطه‌ی شخص مدیر. ما نتوانسته‌ایم روابط عمومی را از حالت وظیفه‌محوری به برنامه‌محوری سوق دهیم. روابط عمومی یک دانش و تخصص است، نه جایی برای کسانی که فقط خط خوش دارند.

وی درگیر کردن مردم در طرح‌ها و نظرخواهی واقعی از آنها را راهکار مؤثری خواند و افزود: قاطبه مردم کشور ما به دنبال یک زندگی آبرومند و آرام هستند و همراه نظامند. اتحاد مقدسی که در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند، باید حفظ شود. روابط عمومی‌ها می‌توانند در این زمینه بسیار اثرگذار باشند.

معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئیس جمهور، در پایان، بر ارتقای جایگاه روابط عمومی در ساختار اداری تأکید و قول داد دغدغه‌های مطرح‌شده را در شورای عالی اطلاع‌رسانی پیگیری کند.

خامسیان گفت: به شخصه معتقدم اگر بخواهیم فعالیت‌ها را به سلامت به مردم برسانیم، مدافع اصلی، روابط عمومی است. باید جایگاه آن مترقی باشد و بر اساس دانش روز تقویت شود.

وی انتخاب مدیران روابط عمومی را منوط به تخصص، دانش و قبول برنامه‌های دولت دانست و رویکرد دولت وفاق را در این زمینه مثبت ارزیابی کرد.