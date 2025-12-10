آیت الله العظمی جوادی آملی با تبیین مفهوم کوثر، گفت: کوثر تنها کثرت نیست، بلکه کثرتی است که تحت هدایت رهبران بزرگ و در مسیر وحدت قرار دارد؛ تفاوت آن با تکاثر در همین نکته اساسی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی امروز ۱۹ آذر، در پیام خود به همایش ریحانه‌النبی در شهرستان مهر تأکید کرد: کثرتی که در آن منفعت باشد و افراد قلیل آن را رهبری کنند، کوثر نام دارد. این کثرت، توده‌ای رها و بی‌سامان نیست، بلکه جمعیتی است که با رهبری خردمندان و بزرگان هدایت می‌شود.

ایشان افزود: کوثر با تکاثر تفاوت دارد؛ تکاثر صرفاً افزایش عددی و بی‌هدف است، اما کوثر کثرتی است که زیرمجموعه وحدت و هدایت عزیزان راهنما، قرار می‌گیرد، چنین کثرتی می‌تواند منشأ برکات علمی، فرهنگی و اجتماعی باشد.

آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی با اشاره به نقش بخش‌های مختلف جامعه ادامه داد: شایسته است که بخش‌های علمی، میانی و توده مردم، به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی، در این مسیر قرار گیرند، خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد اوج‌گیری این حرکت در میان مردم بوده‌ایم.

کوثر باید در سایه هدایت و انتقال علم محفوظ بماند

مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر ضرورت حفظ کوثر گفت: کوثر تنها کثرت نیست، بلکه کثرتی است که با هدایت بزرگان و انتقال علم به دیگران معنا پیدا می‌کند؛ اگر این تراوش علمی به جامعه نرسد، کوثر تحقق نمی‌یابد.

ایشان در ادامه پیام خود تصریح کرد: کوثر عبارت است از گروهی که افراد فراوانی را تربیت می‌کنند و این تربیت باید به دیگران منتقل شود. اگر علم و هدایت در حصار خود باقی بماند و به جامعه نرسد، کوثر نیست.

آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی افزود: باید توجه داشت که باسواد بودن جرم نیست و تکرار سخنان دیگران نیز به معنای سواد واقعی نیست. علم زمانی ارزشمند است که انسان را به تعالی برساند و او را از معصیت دور کند.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به ضرورت حرکت به سوی رشد معنوی، گفت: همه ما دعوت شده‌ایم که به سوی تعالی گام برداریم. این مسیر، همان راهی است که قرآن و بزرگان دین برای ما ترسیم کرده‌اند. و باید با جدیت در آن حرکت کنیم.

علم سرمایه‌ای برای تعالی جامعه و هدایت مردم است

آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی با تأکید بر جایگاه علم ادامه داد: عالمان وارثان انبیا هستند و با سرمایه علمی می‌توانند مردم را به سوی تعالی دعوت کنند؛ این سرمایه نباید از دست برود.

مرجع تقلید شیعیان اضافه کرد: کسی که مایه علمی نداشته باشد، نمی‌تواند کار فاطمی را برقرار کند وانجام دهد و تنها ادعای تعالی دارد.