به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مبینا احمدی دکترای مهندسی پلیمر، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و صاحب چندین مقاله ISI است که در کنار فعالیت در محیط‌های علمی و دانشگاهی همچون سنتز و ساخت لوبریکانت‌های با عملکرد بالا برای صنعت نفت ساخت روانکار‌های مورد نیاز روغن موتور و ساخت پلاستیک‌های سبز برای کاهش آلودگی محیط زیست و تجزیه پذیر‌تر شدن پلیمر‌ها، از نخبگان پرتلاش در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه است.

یکی از اقدامات شاخص دکتر احمدی اجرای طرح‌های افزایش کیفیت سوخت کشتی‌ها و تولید روغن‌های سبز با نگاه به کاهش مشکلات زیست محیطی است.

این بانوی پژوهشگر در حالی حضوری پررنگ در عرصه علمی و اجتماعی دارد که از نقش همسری و مادری هم غافل نشده است.

خانم احمدی که نقش مادر و همسری را هم ایفا می‌کند می‌گوید که مشوق اصلی درکسب این موفقیت‌های علمی همسر و فرزندش هستند.

خانم احمدی خود را در ابتدای مسیری می‌بیند که برای سربلندی کشور در آن قرار گرفته است.