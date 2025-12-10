تأکید بر حفاظت از خاک در مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک در ارومیه
مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک بر ضرورت حفاظت از خاک بهعنوان منبع حیاتی تغذیه انسانها و میراثی ارزشمند برای نسلهای آینده تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک با شعار «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» در سالن جلسات شهرداری ارومیه برگزار شد و مسئولان حاضر بر ضرورت حفاظت از خاک بهعنوان منبع حیاتی تغذیه انسانها و میراثی ارزشمند برای نسلهای آینده تأکید کردند.
در این مراسم محسن شکری رئیس سازمان مدیریت و ساماندهی مشاغل شهری با اشاره به اهمیت خاک گفت: خاک مادر انسانهاست و همه موظفیم از این نعمت الهی حفاظت کنیم. ۹۰ درصد تغذیه انسانها وابسته به وجود خاک است و باید آن را گرامی بداریم.
وی افزود: همه مسئولان وظیفه دارند این نعمت را برای نسلهای آینده به امانت بگذارند. مادران نیز باید جایگاه خاک را برای فرزندان خود بازگو کنند تا کودکان پس از ما نیز در حفاظت از آن کوشا باشند.
شکری همچنین تأکید کرد: شهرداری در کنار سایر دستگاههای اجرایی وظیفه دارد در زمینه حفاظت از خاک نقشآفرینی کند و همه باید همیار خاک باشیم.
این مراسم با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت خاک و ضرورت صیانت از آن برای سلامت شهرها و نسلهای آینده برگزار شد.