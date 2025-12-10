پخش زنده
با تکمیل بخش عمدهای از واحدهای طرح مسکونی مرادآباد چابهار، سازوکارهای اجرایی و حقوقی مربوط به انتقال و اسکان مجدد ساکنان سکونتگاههای غیررسمی این شهر در نشست مشترک دستگاههای مسئول نهایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست مشترک شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، الزامات اجرایی و حقوقی جابهجایی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی چابهار در قالب پروژه ۱۰۰۰ واحدی مرادآباد مورد بررسی قرار گرفت.
مجید روستا، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری، اعلام کرد این جلسه در ادامه مصوبات دولت و با هدف ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و هدایت اسکان پایدار برگزار شده است.
وی گفت: تاکنون ۶۳۳ واحد از این پروژه تکمیل شده و با فراهم شدن امکان بهرهبرداری، تدوین برنامه مرحلهبندیشده برای جابهجایی خانوارها به اولویت اصلی تبدیل شده است.
در جلسه، پنج محور شامل الزامات حقوقی و مالکیتی، ضوابط واگذاری، فرآیند اجرایی جابهجایی، موضوعات اجتماعی و اقتصادی و نحوه استفاده از ظرفیتهای منطقهای بررسی شد.
روستا تأکید کرد: رفع تمامی نواقص فنی و زیرساختی پروژه باید پیش از تحویل قطعی انجام شود و هرگونه بهرهبرداری منوط به تکمیل کامل الزامات فنی است.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، جابهجاییها بهصورت «پهنهای» انجام خواهد شد تا اراضی آزادشده در مسیر توسعه خدمات شهری و تأمین مسکن جدید بهکار گرفته شود.
نحوه واگذاری واحدهای مرادآباد نیز در قالب اجاره بلندمدت و با حفظ مالکیت دولت تعیین شده و امکان استفاده از برخی واحدها برای اسکان موقت وجود خواهد داشت.
همچنین پهنه ۳۵۰ واحدی منطقه جنگلوک، بهعنوان اولویت نخست جابهجایی براساس توافق با ساکنان معرفی شد.
بهمنظور حمایت از خانوارهای مشمول، از اراضی تکمیلشده مرادآباد برای ایجاد بازارچههای خوداشتغالی و توسعه مشاغل خرد استفاده میشود.
تمام مراحل جابهجایی، اسکان و آزادسازی اراضی زیر نظر شرکت بازآفرینی شهری و با مدیریت استاندار سیستان و بلوچستان اجرا خواهد شد.