پخش زنده
امروز: -
نماینده ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان اعلام کرد: طرحهای نوآور میتوانند از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد تومانی با نرخ سود ۲۰ درصد و یک سال دوره تنفس بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، زینب خوببخت نماینده ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی ریاست جمهوری در مراسم پایانی رویداد ملی «تا ثریا» در مازندران اعلام کرد: طرحهای نوآور میتوانند از ۵۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۲۰ درصد و دوره تنفس یکساله بهرهمند شوند.
در این دوره از رویداد، طرحهای «کسری نصیری – استخراج ترکیبات معطر از گل بهار نارنج»، «محمد رشاد – مرکز پرتودهی امنیت غذایی» و «رضا شمس – استارتاپ اتومایزر با فناوری اختلاف فشار» به عنوان سه طرح برتر معرفی و تجلیل شدند.
این طرحها به مرحله بلوغ فناوری رسیده و آماده ورود به فاز تولید پایلوت و گسترش صنعتی هستند.
از میان ۱۰۰ طرح ارائهشده از ۱۷ استان، ۲۸ طرح به مرحله داوری رسید و در نهایت ۱۲ طرح برای سرمایهگذاری انتخاب شدند.
عسگر مجیدی، معاون هماهنگکننده سپاه کربلای مازندران در این مراسم ضعف پیوند علم و صنعت را از چالشهای اصلی کشور برشمرد و تأکید کرد سرمایهگذاری صنعتی هنوز متناسب با نیاز کشور نیست.
در پایان این رویداد، از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه، دانشمند هستهای علی باکویی کتریمی و شهید مجید تجنجاری قدردانی شد.
گزارش از زینب نجاتی