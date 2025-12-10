به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در پی ورد سامانه جدید بارشی به استان مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد را تحت تاثیر قرار داد.

براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی با ۲۲.۳ میلی متر بارش باران رکوردار بارش‌های اخیر در استان شد.

بر اساس این اطلاعیه تا ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه ظهر امروز لنده ۴.۳ میلی متر، لیشتر گچساران ۳.۹ میلی متر، شهر دهدشت ۳.۴ میلی متر، چرام ۱.۱ میلی متر، یاسوج ۰.۳ میلی متر، دولت آباد ۰.۳ میلی متر، سی سخت ۰.۳ میلی متر، و سی سخت ۰.۳ باران بارید.