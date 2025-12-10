پخش زنده
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه اقتدار موجود در کشور در دریاها نیز جاری است، گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی سد محکمی در برابر تهدیدات دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛دریادار شهرام ایرانی چهارشنبه ۱۹ آذر در سفر به ارومیه و حضور در همایش «ایران قوی» که در تالار وحدت برگزار شد،افزود: دشمنان با بهرهگیری از سازوکارهای اطلاعاتی گسترده به دنبال ضربهزدن به انسجام ایران هستند، اما در برابر ملت متحد ایران ناکام خواهند ماند.
وی با گرامیداشت یاد و نام شهدا اظهار کرد: اقتدار و امنیت امروز کشور، مرهون فداکاری شهیدانی است که با اخلاص از جان خود گذشتند و مسیر عزت ایران را هموار کردند.
وی با اشاره به روابط ایران با دیگر کشورها و اهمیت شناخت جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بینالملل افزود: باید قدر نعمت حکومت اسلامی را دانست؛ حکومتی که به برکت هدایتهای داهیانه رهبری و تمسک به قرآن کریم توانسته پایههای اقتدار خود را تثبیت کند.
به گفته دریادار ایرانی، قرآن اساس اعتقادات ملت ایران است و این کتاب الهی بر وحدت و همگرایی تأکید ویژه دارد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، تنوع قومی و مذهبی کشور را فرصتی برای تقویت انسجام دانست و تأکید کرد: استمرار محبت و همبستگی میان اقوام، ضامن حفظ وحدت ملی است.
وی تصریح کرد: در میدان تقابل میان حق و باطل، پیروزی از آنِ کسانی است که به ریسمان وحدت چنگ زدهاند و برای اعتلای ایران تلاش میکنند؛ استان آذربایجانغربی نیز با پیشینه تاریخی غنی و همزیستی اقوام و مذاهب، نمونهای موفق از این وحدت است.
دریادار ایرانی با بیان اینکه دشمنان با هدف ایجاد دوگانگی در جامعه، اسلام و هویت ایرانی را نشانه گرفتهاند، گفت: ایران قوی صرفاً یک شعار نیست بلکه حاصل تلاش مردم، روحانیت، نیروهای مسلح و آحاد جامعه است.
وی افزود: قومیت، مذهب و دینداری از ظرفیتهای مهم ایران به شمار میروند و همین ظرفیتها برای دشمن تهدید محسوب میشود؛ ازاینرو باید نسبت به نقشههای آنان هوشیار بود.
فرمانده نیروی دریایی کشور با اشاره به حضور و آمادهباش نیروی دریایی در نقاط حساس و کلیدی کشور اظهار کرد: فرزندان این سرزمین با ایستادگی خود نیروی دریایی را پایدار و مقتدر نگه داشتهاند و اجازه نمیدهند دشمن به حریم ایران قوی دستدرازی کند.
به گفته وی، حتی در جنگ ۱۲ روزه نیز نیروی دریایی شهید تقدیم انقلاب کرد و این مسیر همچنان با قدرت ادامه دارد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش، مرزهای هویتی کشور را هدف اصلی دشمن دانست و گفت: هیجان جوانی، ابزاری است که دشمن تلاش میکند از آن سوءاستفاده کند و نباید اجازه داد این هیجان به مسیرهای انحرافی هدایت شود.
دریادار ایرانی با بیان اینکه آمریکا با تشکیل ۱۸ گروه اطلاعاتی به دنبال تخریب پایههای اساسی کشورهاست، گفت: تمام تمرکز این ساختار اطلاعاتی اکنون بر ایران قرار گرفته، اما وحدت مردم و انسجام ملی، سد محکمی در برابر این توطئهها خواهد بود.