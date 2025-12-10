پخش زنده
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل گفت: اعضای کانون در جشنواره ملی «فراموشت نمیکنم» که با هدف ترویج آگاهی نسبت به بیماری آلزایمر برای این قشر برگزار شد، موفق به کسب پنج عنوان برگزیده شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، ملیحه ملکزاده فرد روز چهارشنبه اظهار کرد: حدیثه زارع با داستان «پیر بچه» در بخش داستان نوجوان، آیلین نعمتزاده با «دودکش ناتمام» و روناک خوشنواز با اثر «جان مریم» هر سه از اعضای مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل موفق به کسب عنوان برگزیده شدند.
وی افزود: همچنین در بخش خاطرهنویسی کودکان، نیلا عزتی عضو مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل با اثر «چهارشنبههای مادربزرگ» و محمدمهدی بهروزعضو مرکز بیلهسوار با خاطره «قهرمان شطرنج» عنوانهای برگزیده این جشنواره ملی را کسب کردند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل بیان کرد: جشنواره ملی «فراموشت نمیکنم» با همکاری انجمن دمانس و آلزایمر ایران برگزار شد.
ملکزاده فرد اضافه کرد: این جشنواره با محوریت نگارش داستان کوتاه و خاطرهنویسی و با اهدافی همچون افزایش سطح آگاهی نسل جوان، تقویت همدلی با مبتلایان و خانوادههای آنان و ترویج ادبیات کودک و نوجوان در حوزه سلامت اجتماعی برگزار شد.
وی ادامه داد: پس از انتشار فراخوان در مرداد امسال ۳۶۵ اثر از نقاط مختلف کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و داوری، ۱۷ اثر برگزیده انتخاب شدند و از میان آنها پنج اثر متعلق به اعضای کانون استان اردبیل بود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل اظهار امیدواری کرد، برگزاری این فراخوان ضمن کمک به ارتقای آگاهی اجتماعی و جلب توجه به موضوعهای مرتبط با سلامت، زمینهساز اقدامهایی شود که با کاهش مخاطرهها آیندهای سالم، ایمن و آگاهتر برای جامعه رقم بزند.
۲۱ مرکز با بیش از ۲۲ هزار نفر عضو زیر نظر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل در توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری فعال است.