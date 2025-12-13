در اقدامی قابل تقدیر و نشان‌دهنده احساس مسئولیت اجتماعی، جمعی از دوستداران محیط زیست با همکاری اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، عملیات پاکسازی محوطه اطراف سد گردشگری حسن‌ابدال را انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ این فعالیت خودجوش با هدف حفظ و نگهداری از طبیعت، کاهش آلودگی و پاسداشت زیبایی‌های طبیعی منطقه انجام شد و با استقبال گسترده فعالان زیست‌محیطی روبه‌روشد.

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، در تشریح اهداف این برنامه، بر اهمیت ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و نهادینه‌سازی حس مسئولیت‌پذیری میان کارکنان مجموعه های اقتصادی و شهروندان تأکید کرد.

لطفی، همچنین با اشاره به نقش مؤثر سازمان‌ها در صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، از دستگاه‌ها و نهاد‌های خصوصی خواست تا در این مسیر پیشگام بوده و سهم خود را در حفظ میراث طبیعی کشور ایفا کنند.

در جریان این برنامه، شرکت‌کنندگان با جمع‌آوری زباله‌ها و پسماند‌های رها شده، پیام خود را برای حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست به‌صورت عملی به جامعه منتقل کردند.

این همکاری سازنده، نمونه‌ای روشن از هم‌افزایی میان مردم، و مجموعه‌های اقتصادی است و نشان می‌دهد که صیانت از طبیعت و میراث گردشگری منطقه، نیازمند مشارکت همگانی است.