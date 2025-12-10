به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «آخرین دیدار» به قلم زهرا حاجی وند، «خانه چوبی»، «شاید فردا بیاید» به قلم اعظم سادات حسینی، «پری کارون» به قلم محبوبه معراجی پور، «از خانه تا سنگر» به قلم علی باغدار دلگشا و «همسران - آن دختر شیراز» به قلم زینب مولایی، عنوان آثاری است که با حضور جمعی از نویسندگان و خانواده شهدا و رزمندگان دفاع مقدس رونمایی شد.

حسن علایی، مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در این مراسم گفت: این شش عنوان کتاب در راستای بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق تبیین نقش زنان در دفاع مقدس هشت ساله منتشر شده است.

وی افزود: در کنار این آثار قرار است کتاب‌هایی با موضوع دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونسیتی منتشر شود.

علایی با بیان اینکه این آثار نقش موثری در آشنایی نسل جدید با قهرمانان، رزمندگان و شهدای کشورمان دارد گفت: زنان این مرز و بوم نقش‌های مختلفی در دفاع از کشور از جمله پشتبانی و از رزمندگان و حضور در خط مقدم داشتند.

این آثار به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن رونمایی شده است.