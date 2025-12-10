پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حمیدقنبری معاون وزیر امور خارجه در بازدید منطقه آزاد اینچه برون از توسعه زیر ساختهای فیزیکی برای توسعه تجارت با ترکمنستان خبر داد.
حمیدقنبری گفت: در تجارت جاده ای و تجارت ریلی و تجارت مرزی مسافران و هماهنگی بین دستگاه ها ، مقررات و امکانات نرم افزاری باید وجود داشته باشد که برای رفع برخی از ناهماهنگی ها در پی مذاکره با دستگاه های مرتبط و مذاکره با کشور ترکمنستان هستیم.