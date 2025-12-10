به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حمیدقنبری معاون وزیر امور خارجه در بازدید منطقه آزاد اینچه برون از توسعه زیر ساخت‌های فیزیکی برای توسعه تجارت با ترکمنستان خبر داد.

حمیدقنبری گفت: در تجارت جاده ای و تجارت ریلی و تجارت مرزی مسافران و هماهنگی بین دستگاه ها ، مقررات و امکانات نرم افزاری باید وجود داشته باشد که برای رفع برخی از ناهماهنگی ها در پی مذاکره با دستگاه های مرتبط و مذاکره با کشور ترکمنستان هستیم.