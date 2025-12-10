پخش زنده
امروز: -
ویژهبرنامه «ایران من» به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و برنامه زنده و شاد «طهرانشاط» با حال و هوای جشن و سرور، از قاب شبکههای سیما تقدیم مخاطبان میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «ایران من» به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن ، با آیتمهای متنوع فرهنگی، گفتوگو با مهمانان ویژه، و بخشهای هنری و معارفی از شبکه افق سیما پخش خواهد شد.
این ویژهبرنامه در روزهای چهارشنبه ۱۹ آذرماه ساعت ۲۰ تا ۲۳ و پنجشنبه ۲۰ آذرماه ساعت ۹ تا ۱۲ و ۲۰ تا ۲۳ پخش میشود.
برنامه «طهرانشاط»
به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام والای زن و مادر، برنامه زنده و شاد «طهرانشاط» با عنوان «سر سفره مادر»، چهارشنبه ۱۹ آذرماه ساعت ۲۲ از شبکه تهران پخش میشود.
این ویژه برنامه با حضور چهرههای فرهنگی و هنری از جمله «پوراندخت مهیمن» و «زهرا سعیدی» (بازیگران)، «فاطمه امینی» (مجری کودک)، «معصومه آقامیرمحمدی» (مادر شهیدان غیاثوند)، «بابک افرا»، «امیر تاجیک» (خوانندگان) و «امیرحسین آکار» (شاعر) برگزار خواهد شد.
این برنامه شاد و تماشایی به تهیهکنندگی «میلاد حقپرست» و اجرای «سید مرتضی حسینی» و «حمید ترابیان»، به مدت ۱۲۰ دقیقه مهمان خانه مخاطبان خواهد بود و شامل گفتوگوهای صمیمی، اجرای شعر و موسیقی و بخشهای متنوع دیگر است.
برنامه «طهرانشاط» تولید گروه خانواده و کودک شبکه تهران است که علاوه بر پخش در مناسبتهای ویژه، هر هفته جمعهها ساعت ۱۰ صبح، از این شبکه پخش میشود.