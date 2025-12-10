پخش زنده
عضو کمیسیون هوش مصنوعی کشور از برگزاری نمایشگاه الکامپ مازندران به دو شکل فیزیکی و متاورسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اباذر کریمی عضو کمیسیون هوش مصنوعی کشور اعلام کرد: برای نخستین بار نمایشگاه الکامپ مازندران که از ۱۶ تا ۱۹ دی ماه برگزار میشود، همزمان در فضای فیزیکی و در محیط متاورس برپا خواهد شد.
وی افزود: این رویکرد دوشکلی، یک تحول بزرگ در اقتصاد دیجیتال کشور محسوب میشود و افق جدیدی برای دسترسی فراگیر، تعامل نوآورانه و ارائه فناوریهای برتر فراتر از محدودیتهای جغرافیایی میگشاید.
عضو کمیسیون هوش مصنوعی کشور همچنین به خبر برگزاری نمایشگاه اختراعات جهان در پلتفرم متاورسی «آتابیت» اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه با همت سازمان نظام صنفی رایانهای و مشارکت دانشگاههای داخلی و خارجی برگزار میشود و فرصت بینظیری برای رویارویی دستاوردهای علمی ایران با نوآوریهای جهانی است.
کریمی از فعالان، متخصصان و کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات دعوت کرد در این نمایشگاه حضور یابند و از فرصتهای بیسابقه ایجادشده در تلفیق فضای واقعی و مجازی بهرهمند شوند.