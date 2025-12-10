مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی گفت: سهم مشارکت خیران برای اجرای طرح نهضت ملی مدرسه‌سازی و توسعه عدالت آموزشی در سطح استان به ۲.۴ همت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛علی‌اکبر صمیمی اظهار کرد: در قالب اجرای طرح ملی نهضت مدرسه‌سازی، عملیات احداث یک‌هزار و ۶۰۰ واحد آموزشی در نظر گرفته شده بود که تاکنون با مشارکت خیران، حدود یک‌هزار کلاس تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه هزینه ساخت هر کلاس حدود ۳۰ میلیارد ریال است، افزود: ۶۰۰ کلاس باقی‌مانده نیز با برنامه‌ریزی انجام‌شده و همکاری خیران و سازمان نوسازی مدارس، تا نوروز سال آینده تکمیل خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی ادامه داد: امسال در جشن خیران مدرسه‌ساز نیز ۱۱۰ خیر برای ساخت ۸۰۰ کلاس در قالب ۱۱۰ مدرسه اعلام تعهد کردند.

صمیمی با اشاره به وضعیت سرانه فضای آموزشی گفت: میانگین فضای آموزشی کشور پنج متر و ۲۰ سانتی‌متر است و این شاخص در آذربایجان‌غربی یک متر کمتر از میانگین کشوری محاسبه می‌شود.

وی اضافه کرد: سرانه استاندارد فضای آموزشی برای هر دانش‌آموز هشت متر تعیین شده که میانگین فعلی کشور حدود ۲ متر و ۸۰ سانتی‌متر کمتر از این استاندارد است.