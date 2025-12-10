نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر ضرورت حمایت همه جانبه مسئولان و استفاده از توانمندی‌های نوجوانان وجوانان جامعه به ویژه در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل در دیدار اعضای کانون‌های فرهنگی مساجد استان با تبریک سالروز ولادت باسعادت‌ حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) گفت: یکی از اولویت‌های اصلی جامعه ما حضور جوانان و نوجوانان در عرصه‌های مختلف است چرا که در بخش‌های مختلف نوجوانان و جوانانی داریم که نخبه هستند و باید از ظرفیت و توانمندی‌های این عزیزانتوسط دستگاه‌های مختلف حمایت شود تا ضمن پرورش استعداد‌های آنها به بخش‌های مختلف کشور هم کمک شود.

امام جمعه تبریز افزود: در موضوع نوجوان و جوانان، آموزش و پرورش ما باید علاوه بر آموزش دروس عمومی به بخش آموزش فن و هنر فرزندانمان توجه ویژه داشته باشد تا در آینده از این تجربیات برای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنند.

حجت الاسلام ملانوری رئیس ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور با بیان اینکه وجود ۸۰ هزار مسجد در کل کشور سرمایه بزرگ ملی برای نظام اسلامی به شمار می‌آید گفت: ۱۰ هزار مسجد به عنوان طرحمحراب و پرچمدار آن انتخاب شده‌اند که داشتن امام جماعت مستقر، هیئت امنای فعال، ساختمان ایمن و امکانات ازویژگی‌های اینها است تا بتوانیم در مساجد، حداقل یک نیروی رسانه‌ای تربیت کنیم.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل جوانان مساجد در بحران‌های مختلف تصریح کرد: این ۱۰ هزار مسجد آماده می‌توانند در مواقع بحران به عنوان پایگاه‌های مدیریت و خدمات‌رسانی عمل کنند.

نعمت الله پایان مدیرکل فرهنگ ارشاد اسلامی هم گفت: در بخش کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان هزار و ۴۶۹ کانون عمومی و ۷۳ کانون ویژه خواهران است و در بخش ساماندهی و عضویت اعضای کانون‌ها ۷۰۰ کانون مجهز شده‌اند.

وی بزرگترین رویکرد اجتماعی امنیت محور را از مهمترین اولویت‌های سازمان فرهنگی و هنری مساجد دانست و گفت: ۷۱ هزار ۸۰۰ عضو فعال در سامانه فهما ثبت نام شده‌اند و ۶۸۳ کتابخانه مسجدی داریم.

حجت الاسلام عنایتی مدیر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان هم در این جلسه گفت: برنامه‌های ما مبتنی بر کار‌های ستادی و فرهنگی است و بنا داریم کار‌های اجرایی فرهنکی به بچه‌های مساجد سپرده شود تا تربیت نیروسازی و جریان سازی انقلابی اتفاق بیفتد.