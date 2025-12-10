پخش زنده
با مهارت و هماهنگی کامل تیم اورژانس، فرآیند زایمان بهطور موفقیتآمیز در داخل آمبولانس به پایان رسید و نوزاد پیش از رسیدن به بیمارستان به دنیا آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ رئیس اورژانس استان زنجان گفت : شب گذشته ، تکنسینهای اورژانس زنجان پس از اعزام به کُد ارمغانخانه و با توجه به آغاز سریع زایمان، ناچار شدند نوزاد را داخل آمبولانس به دنیا بیاورند.
خسروشاهی اعلام کرد: بهدنبال اقدامات بهموقع، نوزاد سالم متولد شد.
وی گفت : مادر و نوزاد پس از مراقبت اولیه به بیمارستان آیتالله موسوی منتقل شدند و حال هر دو رضایتبخش است.
خسرو شاهی افزود : این ماموریت توسط هیمن ولایتی و محمدصادق دوستی انجام شد.