رئیس جمهور به دعوت همتای قزاقستانی خود و به منظور انجام سفر رسمی، دقایقی پیش با بدرقه رسمی معاون اول رئیس جمهور، معاون ارتباطات بینالملل دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای دولت، عازم آستانه، پایتخت این کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در سفر به قزاقستان، پس از استقبال رسمی رئیس جمهور این کشور، با او دیدار و گفتوگوی دو جانبه خواهد داشت و سپس به همراه یکدیگر، نشست هیئتهای عالیرتبه دو کشور را به منظور مرور برنامههای اصلی همکاری و بررسی راهکارهای گسترش روابط، برگزار خواهند کرد.