رئیس جمهور به دعوت همتای قزاقستانی خود و به منظور انجام سفر رسمی، دقایقی پیش با بدرقه رسمی معاون اول رئیس جمهور، معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای دولت، عازم آستانه، پایتخت این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در سفر به قزاقستان، پس از استقبال رسمی رئیس جمهور این کشور، با او دیدار و گفت‌وگوی دو جانبه خواهد داشت و سپس به همراه یکدیگر، نشست هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور را به منظور مرور برنامه‌های اصلی همکاری‌ و بررسی راهکار‌های گسترش روابط، برگزار خواهند کرد.

رؤسای جمهور ایران و قزاقستان در پایان رایزنی‌ها، ضمن حضور در آیین امضای اسناد همکاری میان مقامات عالی دو کشور، نتیجه گفت‌و‌گو‌های خود را در نشست مطبوعاتی، تشریح خواهند کرد.

آقای پزشکیان در این سفر، علاوه بر بازدید و سخنرانی در دانشگاه پزشکی قزاقستان، در نشست مشترک تاجران و بازرگانان دو کشور حضور خواهد یافت.