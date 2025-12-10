به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: به شکرانه برداشت محصول ارز آور کیوی و برای حمایت از باغداران این شهرستان، جشنواره‌ای ساعت ۱۴ فردا پنج شنبه ۲۰ آذر با حضور تولیدکنندگان کیوی، مسئولان و مردم بومی در سالن ورزشی شهید زمانیان تالش واقع در روستای سید نیکی این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: بازی‌های بومی محلی و موسیقی سنتی از جمله برنامه‌های این جشنواره است.

رییس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه محصول کیوی ۸ هزار و ۳۰۰ خانوار باغدار در استان به ۲۵ کشور دنیا صادر می‌شود، گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۲۲۰ هزار تن محصول کیوی به ارزش ۱۸۷ هزار میلیارد ریال در گیلان برداشت شود که ۵۰ درصد این میزان محصول به کشور‌های دیگر صادر خواهد شد.

گیلان ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ کیوی دارد.