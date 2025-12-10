پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجانغربی از رشد هشت درصدی بازدید گردشگران از موزهای استان در سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۵۶ هزار و ۹۹۱ نفر از این مجموعهها دیدن کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مرتضی صفری با بیان اینکه از این تعداد تنها ۶۲ هزار گردشگر از مجموعه جهانی تخت سلیمان بازدید کردهاند، افزود: تخت سلیمان تکاب، قرهکلیسای چالدران و کاخموزه باغچهجوق بیشترین تعداد گردشگر را در این مدت داشتهاند.
وی خاطرنشان کرد: این رقم در حالی ثبت شده که در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۴ هزار و ۳۱۲ گردشگر از موزههای استان دیدن کردند و با وجود تعطیلی سهماهه موزهها به دلیل جنگ ۱۲ روزه، آمار امسال افزایش یافته است.
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجانغربی، میزان بازدید از موزههای استان نسبت به سال گذشته حدود هشت درصد رشد داشته است.