تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران ایران نتیجه سومین بازی خود را در بازیهای پاراآسیایی جوانان برابر ژاپن واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه نخستین روز برگزاری مسابقات بسکتبال با ویلچر سه در سه بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ به میزبانی شهر دبی کشور امارات، تیم پسران ایران در سومین بازی خود مقابل ژاپن به میدان رفت.
پسران بسکتبال با ویلچر سه به سه ایران در پایان این دیدار دشوار که نبرد صدرنشینی در گروه A محسوب میشد، نتیجه را ۱۶-۸ به حریف واگذار کردند.
تیم پسران ایران که پیش از این موفق به شکست بنگلادش و عراق شده بود، با دو برد و یک باخت به عنوان تیم دوم گروه به مرحله یک چهارم پایانی صعود کرد.
حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی پس از بازیهای صبح فردا (پنج شنبه) مشخص خواهد شد و رقابتها عصر فردا با برگزاری دیدارهای رده بندی و فینال به پایان میرسد.
گفتنی است؛ محمد طاها یارمحمدی، فواد مظفری افخم، ابوالفضل جلائی و امیر مهدی یوسفی ترکیب تیم بسکتبال با ویلچر پسران ایران را با مربیگری غلامرضا نامی تشکیل میدهند.