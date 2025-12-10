به گزارش تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما، علی سید زاده مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور با حضور در برنامه روی خط خبر با اشاره به ضرورت مصرف بهینه آب با وجود بارش‌های اخیر گفت: از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه) میزان متوسط بارندگی در کل کشور ۶.۰۶ دهم میلی متر بوده است به طوری که در مشابه بلند مدت نیز ۴۴.۰۶ دهم میلی متر گزارش شده که در مقایسه با بلندمدت ۸۵ درصد کاهش بارندگی داریم.

وی ادامه داد: در سال گذشته این میزان بارندگی در حدود ۳۰ میلی متر بوده و در مقایسه با سال قبل هم ۷۷ درصد کاهش بارندگی به ثبت رسیده است، در حال حاضر در حدود ۲/۰۸ صدم درصد منابع آبی تجدیدپذیر در سال آبی تا الان تأمین شده است، همچنین حجم موجود آب مخازن و وضعیت سد‌ها درسال جاری، در حدود ۱۶ میلیارد متر مکعب است.

سیدزاده افزود: همچنین در سال گذشته این رقم حدودا ۲۲ میلیارد مترمکعب بوده، و ۳۲ درصد حجم مخازن ما پر می‌باشند ولی همچنان با کاهش ۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه هستیم.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور بیان کرد: طی یکی دو روز گذشته بارندگی در برخی نقاط کشور اتفاق افتاد و طبق پیش بین‌های سازمان هواشناسی، با شروع فصل زمستان بارندگی‌ها نرمال خواهد بود و امیدواریم این روند به حد مطلوب برسد

سیدزاده اضافه کرد: متاسفانه ما با کاهش بارندگی در حدود ۸۳ درصد نسبت به بلند مدت و ۷۷درصد نسبت به سال قبل مواجه هستیم که این آمار نگران کننده می‌باشد.

در ادامه این برنامه در ارتباط تلفنی، ناصر اکبری مدیر عامل آبفای اصفهان گفت: در اصفهان نزدیک به دو دهه است که با چالش کم آبی مواجه هستیم، امروز ۱۱۸ میلیون مترمکعب آب در پشت سد اصفهان داریم

وی ادامه داد: باتوجه به کاهش بارندگی و همراهی مردم مشکلی از نظر تأمین آب نداشتیم چرا که ما کمترین هدر رفت در شبکه را در کل کشور داشتیم.

در ادامه سیدزاده در خصوص میزان بارندگی و ذخایر آب استان اصفهان افزود: میزان بارندگی در اصفهان از ابتدای سال ۶ دهم میلی متر گزارش شده است که در مقایسه با دراز مدت ۹۸ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در شهر تهران هموطنان مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دادند ما همچنان تأکید داریم از تجهیزات کاهنده اب استفاده شد، و همچنین کنترل نشتی و ... را مدنظر قرار بدهند، همچنین شناسایی چاه‌های غیرمجاز، حفر چاه‌های جدید یکی دیگر از برنامه‌های ما برای عبور از تنش آبی می‌باشد

همچنین به گفته مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور، برای تابستان سال آینده نیز، طرح‌های اضطراری با حدود سرمایه مالی ۵۰ همت برآورد شده است.

در ادامه نیز سرابادانی مدیر عامل آبفای استان مرکزی گفت: در شهر اراک ۳۰ حلقه چاه پدافندی حفاری و به منابع شهری شهر افزوده شود تا این لحظه ۲۲ حلقه چاه از ۳۰ حلقه چاه حفاری شده و با اجرای خطوط انتفال وارد مدار بهره برداری شده است که این منابع جدید در راستای کاهش ذخایر سد استان مرکزی اتخاذ شده است

در ادامه سیدزاده افزود: در استان مرکزی از ابتدای سال آبی میزان بارندگی ۱.۰۴ دهم میلی متر بارندگی بوده و منفی ۹۷ درصد نسبت به بلند مدت و منفی ۹۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، در تابستان گذشته ۲۲ حلقه چاه، احیای چاه‌های موجود، استفاده از چاه‌های غیراز مدار، اجرای ۲۲ کیلومتر خطوط انتقال آب و قطع انشعاب غیرمجاز صورت گرفت و توانستیم تنش آبی را در استان مرکزی را مدیریت کنیم.

همچنین در پایان اسماعیلیان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: تامین آبی این کلانشهر از گذشته با چالش‌هایی همراه بوده و متاسفانه با خشکسالی‌های پی در پی شرایط را سخت کرد، خراسان رضوی با ۸۷ درصد کاهش بارندگی مواجه است، در حال حاضر ۴ سد مشهد با میزان ذخایر آبی به کمتر از ۳ درصد رسیده است

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور در خصوص میزان ذخایر آبی مشهد گفت: درصد پرشدگی سد‌های استان به ترتیب سد دوستی ۲ درصد، سد طرق ۵ درصد می‌باشد و همچنین میزان بارندگی در خراسان رضوی هم ۲.۰۸ دهم میلی متر نسبت به بلندمدت ۸۸ درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: همچنین اهم ماموریت ما برای عبور از تنش‌های پیش‌رو، تجهیز و اختیار قرار گرفتن چاه‌های ارگان‌های دیگر، حفاری و تجهیز ۲۸ حلقه چاه جدید برای سال ۱۴۰۵، احداث مخازن ذخیره و مدیریت فشار در دستور کار است

سیدزاده گفت:میزان بارندگی در استان آذربایجان شرقی از ابتدای سال آبی ۱۴.۰۲ دهم میلی متر بوده و البته نسبت به خود منطقه ۷۷ درصد کاهش به ثبت رسیده است، سد‌های این استان نیز، ستارخان ۱۸ درصد، خداافرین ۳۱درصد، ارس ۴۳ درصد میزان پرشدگی گزارش شده‌اند.