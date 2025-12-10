پخش زنده
امروز: -
دیدار تیمهای آلومینیوم و سپاهان در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران و مسابقه فوتبال لیگ نخبگان فوتبال اسیا میان تیمهای کرهجنوبی و استرالیا، بهصورت زنده از قاب شبکه ورزش سیما روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در چارچوب رقابتهای هفته دوازدهم فوتبال لیگ برتر، امروز از ساعت ۱۶:۳۰، دو تیم آلومینیوم اراک و سپاهان اصفهان به مصاف هم میروند و این دیدار را شبکه ورزش به صورت مستقیم پخش میکند.
سپاهان پس از صعود به صدر جدول، امروز چهارشنبه ۱۹ آذر از ساعت ۱۶:۳۰ میزبان آلومینیوم اراک است.
تیمی که در ۵ بازی آخرش برنده نشده ضمن اینکه ۳ بازی بدون برد پیاپی هم برابر سپاهان دارد.
شبکه ورزش برای شما هواداران فوتبال لیگ برتر، این دیدار جذاب را با گزارشگری اختصاصی و به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
پخش زنده فوتبال کره جنوبی و استرالیا
امروز از ساعت ۱۳:۳۰ دو تیم اف سی سئول و ملبون سیتی در شبکه ورزش به صورت مستقیم به مصاف هم میروند.
در هفته ششم گروه شرق لیگ نخبگان فوتبال آسیا امروز چهارشنبه ۱۹ آذر از ساعت ۱۳:۳۰ دو تیم اف سی سئول کره جنوبی و ملبورن سیتی استرالیا به مصاف هم میروند و این دیدار با گزارشگری میلاد یزدانی و به صورت مستقیم روی آنتن شبکه ورزش پخش میشود.