بزرگداشت مقام حضرت زهرا (س) و روز مادر در میاندوآب
مراسم گرامیداشت روز مادر با حضور مسئولان، بانوان فرهیخته و جمعی از کارکنان اداره مخابرات در میاندوآب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ در این مراسم، فرماندار شهرستان میاندوآب با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از جایگاه والای مادر در خانواده و جامعه اسلامی سخن گفت و اظهار داشت: مادر، محور تربیت و ستون اصلی استحکام خانواده است و نقش بیبدیل او در هیچ جای دیگری قابل جایگزینی نیست.
امیر تیموری با اشاره به اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) الگوی کامل برای زنان مسلمان و بانوان جهان است، افزود: ترویج سبک زندگی فاطمی، رمز موفقیت و تعالی خانوادهها و جامعه امروز است.
وی با بیان اینکه حضور بانوان در عرصههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور هر روز پررنگتر و اثرگذارتر میشود، تصریح کرد: زنان ایران اسلامی نشان دادهاند که در کنار ایفای نقش مادری، در میدانهای مختلف جامعه نیز توانمند، فعال و مؤثر هستند.
فرماندار میاندوآب همچنین با اشاره به نقش بانوان در جایگاههای مدیریتی کشور گفت: امروز زنان در بسیاری از ردههای مدیریتی، علمی و اجرایی نقشآفرینی میکنند و این حضور نشاندهنده ظرفیت بزرگ بانوان در مسیر پیشرفت کشور است.
تیموری با تأکید بر نقش و جایگاه مادر در تربیت نسل آینده افزود: مادران با صبر، محبت و مدیریت عاطفی، پایهگذار جامعهای سالم، پویا و باایمان هستند و باید بیش از پیش قدر این گوهرهای بیبدیل دانسته شود.
تجلیل و قدردانی از بانوان شاغل در اداره مخابرات این شهرستان پایان بخش این مراسم بود.