رییس پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به نقش محوری هوش مصنوعی در نمایشگاه الکامپ، خواستار آشنایی نهادهای دولتی با این فناوری برای برنامه‌ریزی آینده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمد کاظمی‌فرد رییس پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به محوریت بحث‌های هوش مصنوعی در نمایشگاه الکامپ گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با گسترش فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، تا سال ۲۰۵۰ حدود ششصد هزار شغل در کشور دچار تحول یا مخاطره خواهند شد.

وی افزود: مخاطره اصلی از بین رفتن مشاغل نیست، بلکه دگرگونی عمیق و تبدیل آن‌ها به نقش‌ها و مهارت‌های جدید است که نیازمند آمادگی و انطباق سریع با فضای فناورانه نوین است.

کاظمی‌فرد با اشاره به ظرفیت ویژه مازندران به عنوان استانی با پایه اقتصادی کشاورزی گفت: آینده توسعه استان در گرو پیوند مؤثر بین صنعت، کشاورزی، هوش مصنوعی، الکترونیک و علوم کامپیوتر است.

وی از نهادهای حاکمیتی و رسانه‌ها خواست: با حضور فعال در نمایشگاه الکامپ، از نزدیک با قابلیت‌ها، تهدیدها و فرصت‌های هوش مصنوعی آشنا شوند تا بتوانند برای برنامه‌ریزی و هدایت جامعه به سوی آینده‌ای پایدار اقدام کنند.

رییس پارک علم و فناوری مازندران در پایان تأکید کرد: نمایشگاه الکامپ آینده‌ای است که امروز در حال شکل‌گیری است و همه دستگاه‌ها باید برای نقش‌آفرینی در آن آماده باشند.