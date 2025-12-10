مراسم آزادی ۵۰ زندانی با مشارکت محرومیت زدایی و مردم یاری قرارگاه منطقه‌ای کربلا، نیروی زمینی سپاه و قرارگاه مرکزی سازندگی و محرومیت سپاه خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شبِ کرامت در بند نسوان سپیدار اهواز با آزادی ۵۰ زندانی در ایام میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه دادستان استان خوزستان و مسئولان استان خوزستان در زندان سپیدار اهواز برگزار شد.

در این مراسم، ۵۰ نفر زندانی جرائم غیرعمد با همت قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه و مشارکت ستاد دیه و خیرین به آغوش خانواده برگشتند.