پخش زنده
امروز: -
کاروانسرای نیکپی، نمادی از معماری باشکوه صفوی در قلب روستای نیکپی، با آجرهای سرخفام و طرح چهارایوانی قرینهاش، شاهد گذر تاریخ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کاروانسرای نیکپی یکی از کاروانسراهای چهارایوانی زیبای ایران است که طرح چهارایوانی آن، در دورههای اسلامی برای بناهای مذهبی و غیرمذهبی رایج بوده و جلوهای باشکوه از هنر معماری ایرانی را به نمایش میگذارد. قرینهسازی در ساخت این بنا، بر جذابیت و هماهنگی بصری آن افزوده است.
سابقه و قدمت کاروانسرای نیکپی به دوران صفوی بازمیگردد. این اثر تاریخی در روستای نیکپی و در نزدیکی تپهای تاریخی به نام قبرستان قرار دارد. در ساخت آن از آجرهای قرمز رنگ استفاده شده است که چهرهای گرم و دلانگیز به بنا بخشیدهاند.
کاروانسرای نیکپی به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. هرچند امروزه بر اثر گذشت زمان، بسیاری از بخشهای آن آسیب دیدهاند و تنها قسمتهایی از بنا باقی مانده است، با این حال، سبک معماری و تزئینات بهجا مانده از آن همچنان بیانگر زیبایی و اصالت هنر ایرانی در دوران صفوی است.