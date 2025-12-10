به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان در نشست با فرماندار کهگیلویه گفت: هم اکنون ۴ هزار نفر در استان تحت پوشش این صندوق هستند و از خدمات آن بهرمندند.

مختار اسدیان با بیان اینکه ۲ هزار و ۴۰۰ خانوار در کهگیلویه و بویراحمد مستمری بگیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هستند افزود: در شهرستان کهگیلویه نیز حدود چهارصد و هشتاد خانوار مستمری بگیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان هستند.

اسدیان با بیان اینکه در استان ۱۶ دفتر کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر راه اندازی شده است، اضافه کرد: این دفاتر کارگزاری بیمه روستایی و عشایری آماده خدمت به مردم و بیمه شدگان هستند.

وی از برقراری مستمری مددجویان کمیته امداد تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خبر داد گفت: افرادی که حق بیمه آنان توسط کمیته امداد در بیمه روستایی وعشایر پرداخت می‌شد و اکنون مستمری بگیر صندوق بیمه روستایی و عشایر هستند و حقوق و مزایای ان‌ها زیر دو میلیون تومان است می‌توانند با مراجعه به دفاتر کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با دریافت فیش حقوقی خود و مراجعه به کمیته امداد حقوق و مستمری خود در این نهاد حمایتی را برقرار کنند.

اسدیان به افراد بین هجده تا پنجاه سال سن بدون بیمه ساکن در مناطق روستایی، عشایری و شهر‌های زیر بیست هزار نفر جمعیت و همچنین شهر‌های بالای صد هزار نفر جمعیت که شغل کشاورزی در روستا‌ها دارند دعوت کرد با مراجعه به دفاتر کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ثبت نام کرده و از مزایای بلندمدت صندوق بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر از جمله مستمری فوتی، مستمری از کارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی و همچنین انتقال و نقل سوابق بیمه‌ای در بلند مدت بهره‌مند شوند.

فرماندار شهرستان کهگیلویه هم در این نشست با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزارنفر از خانوار‌های شهرستان کهگیلویه زیر پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نیستند گفت: شهرستان کهگیلویه دارای سه دفتر کارگزار بیمه روستایئان و عشایر است که در بخش دیشموک و چاروسا یک کارگزار و در شهرمرکزی دهدشت یک کارگزار و بخش سوق هم یک کارگزار فعالیت دارند.

ایرج کاظمی جو با بیان اینکه در شهرستان کهگیلویه ۷ هزار ۶۵۱ نفر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هستند افزود: امیدوارم با تبلغات خود دفتر بیمه روستایی و عشایری بتوانیم ۱۰ هزار نفر بیمه‌ای خانواری در شهرستان کهگیلویه که هنوز جذب نیستند را در راستای خدمات دهی مطلوب این دفتر به مردم بیمه نمایند.