رئیس جمهور گفت: زنان، سازندگان آینده کشور هستند و می‌توانند با برعهده گرفتن نقش هدایت‌گری، رفتار‌های نادرست فرزندان و همسر خود را در گذراندن مسیر خیر یا شر، اصلاح کنند و حتی زنانی که در عرصه‌های عمومی حضور ندارند نیز قابل ستایش هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در آیین گرامیداشت «روز زن و مقام مادر» که امروز چهارشنبه با عنوان «روشنای مهر» در سالن اجلاس سران برگزار شد، با توجه به اینکه جایگاه زنان و مادران، بالاتر از هر چیزی است، تصریح کرد: قلباً خوشحالم که امروز در میان شما بانوان حضور دارم، چرا که نقش و جایگاهی که شما عزیزان در جامعه ایفا می‌کنید، بالاتر از هر چیزی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه شما بانوان در جایگاه مادر و همسر به‌طور جدی بر روی ذهنیت، تربیت و احساس فرزندان یا همسر خود اثرگذار هستید، یادآور شد: جایگاه زنان هیچ‌گاه قابل انکار نیست، باور دارم که این زنان هستند که مردان را می‌سازند و شما بانوان می‌توانید با شیوه مدیریت و تربیت خود در خانواده و جامعه، آینده را بسازید و توانمند کنید؛ همه مادران و همسران، نقش بسیار اثرگذاری در جامعه دارند.

آقای پزشکیان گفت: شما بانوان، صفاتی همچون رشد، بالندگی و ترقی در وجود خود دارید که موجب می‌شود، بتوانید جایگاه والایی را در جامعه کسب کنید. به هیچ‌وجه نباید با هر شرایطی، نقش زنان کوچک‌نمایی شود؛ در حقیقت، آنان که چنین تفکری دارند، کورند و نمی‌توانند درک کنند که یک زن در جامعه چه نقش مهم و اثرگذاری دارد.

رئیس جمهور اظهار داشت: زنان، سازندگان آینده کشور هستند و می‌توانند با برعهده گرفتن نقش هدایت‌گری، رفتار‌های نادرست فرزندان و همسر خود را در گذراندن مسیر خیر یا شر، اصلاح کنند. حتی زنانی که در عرصه‌های عمومی حضور ندارند و به تعبیری در پشت صحنه هستند و نقش آنان دیده نمی‌شود نیز قابل ستایش هستند. در هر جایی که مردان هستند، زنان نیز این قابلیت و توانمندی را دارند تا آن مسئولیت‌ها را برعهده بگیرند، چرا که بر اساس آیات قرآن، معیار ارزش‌گذاری، عمل صالح است و کسی می‌تواند عمل صالح انجام دهد که عالم و توانمند باشد و علم خود را در خدمت جامعه و مردم قرار دهد.

آقای پزشکیان با تأکید بر این اصل که بر اساس آیات و احادیث، حیات طیبه، مبتنی بر علم، دانایی و توانایی شکل می‌گیرد، تصریح کرد: این ایمان و باور می‌تواند جامعه ما را شکوفا کند.

رئیس جمهور در بخش دیگر سخنان خود با روایت خاطراتی از نقش تربیتی مادر و همراهی همسر مرحوم خود در زندگی، بیان داشت: اگر این اندیشه و تفکر، اکنون در من نهادینه شده است، به علت شیوه تربیتی و تعلیمی است که مادرم در دوران کودکی در ذهن، فکر و رفتار من شکل داده است. یادم می‌آید که روزی در خیابان، وسیله‌ای را پیدا کردم و به خانه بردم. مادرم گفت که این وسیله، حرام است و باید آن را به محلی که پیدا کردم، بازگردانم؛ بنابر این، روحیه راستی، درستی و هر چه در من نهادینه شده، به واسطه مادرم در من به وجود آمده است.

آقای پزشکیان ادامه داد: مادرم مبتلا به بیماری ناعلاجی شده بود و آن زمان، من دانشجو بودم. از رئیس دانشکده درخواست کردم که پیش مادرم بمانم و فعالیت‌های آموزشی‌ خود را در بیمارستانی که مادرم بستری است، ادامه دهم، اما شورای آموزش این درخواست را نپذیرفت. با این اوصاف در آخرین روز‌های زندگی مادرم، همراه همسرم در کنار او بودم؛ این از جوانمردی به دور است که ما زحمات مادر یا همسر خود را در زندگی، نادیده بگیریم.

رئیس جمهور گفت: در دوران دانشجویی، من و همسرم ۴ فرزند داشتیم و در کنار یکدیگر درس می‌خواندیم. با این وجود من در گروه تخصصی، دوم شدم و همسرم اول شد، به این علت که هدف روشنی در زندگی داشتیم و علاوه بر کار و تحصیل، با یکدیگر همیاری و همکاری می‌کردیم. در زمانی که ما دانشجو بودیم، می‌گفتند که زنان نمی‌توانند جراحی کنند، چون شب‌زنده‌داری نیاز دارد، اما جلوی آنان ایستادیم؛ باور دارم که این زنان هستند که مردان را می‌سازند.

آقای پزشکیان در پایان با توجه به نقش اثرگذار دانشگاه در زندگی جوانان، اظهار داشت: دانشگاه، مرکز ساخت انسان‌هایی است که می‌خواهند جامعه و کشور را تغییر دهند و آن را بسازند. به امید روزی که همه زنان و بانوان کشورمان، الگویی برای جوانان کشور و سایر ملت‌ها باشند.

همچنین در این آیین، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با بیان اینکه زنان جان زندگی هستند، بیان کرد: در نگاه قرآن، زنان و مردان می‌توانند برای شکوفایی و پیشرفت جامعه، اقدامات مؤثری انجام دهند. ما امروز وامدار خون ۱۷ هزار زن جانباز، ایثارگر و شهید هستیم. دولت چهاردهم، فعالیت‌های اثرگذار برای حمایت از بانوان داشته است.

زهرا بهروزآذر با توجه به جایگاه زنان در دولت وفاق ملی، تصریح کرد: آقای پزشکیان با بیان مفهوم شایسته‌سالاری، فرصت حضور زنان در همه عرصه‌ها را فراهم کرده است. این دولت، حد نصاب انتصاب زنان در جایگاه‌های مختلف را شکست. در این دولت، یک وزیر، ۴ عضو هیئت دولت، ۲۵ معاون وزیر، ۶۵ رئیس سازمان، ۲۸ فرماندار، ۷۸ بخشدار و ۱۶ شهردار و دهیار، زن هستند. وزیر کشور نیز نخستین حکم دولت را به یک بانوی اهل سنت، اعطا کرد.

گفتنی است در آیین «روشنای مهر» از ۸ بانوی برگزیده و وزیران راه و شهرسازی، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه‌های برتر با اهدای لوح، قدردانی شد و خانم مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و وزیر ورزش و جوانان نیز شایسته قدردانی اعلام شدند.