تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران ایران در سومین بازی خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان مقابل تایلند به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات بسکتبال با ویلچر سه نفره بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ به میزبانی شهر دبی کشور امارات، امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه تیم دختران ایران دومین بار در مسابقات امروز مقابل تایلند به میدان رفت.

دختران بسکتبال با ویلچر سه به سه ایران که پس از پیروزی برابر بنگلادش از روحیه خوبی برخوردار بودند، با ارائه نمایشی دیدنی موفق شدند ۱۳-۹ تایلند را شکست داده و انتقام باخت صبح امروز را از این تیم بگیرند.

بدین ترتیب تیم دختران کشورمان با دو پیروزی و یک شکست به کار خود در روز نخست مسابقات پایان داد. تکلیف فینالیست‌های این مسابقات و تیم‌های اول تا سوم فردا (پنج شنبه) مشخص خواهد شد.

گفتنی است؛ زهرا نصری، رقیه صالحی، فاطمه مولایی و رقیه امیری با مربیگری آذر همایونپور ترکیب تیم بسکتبال با ویلچر دختران ایران را در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی تشکیل می‌دهند.