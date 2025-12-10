مدیر حوزه‌های علمیه در همایش سالانه نمایندگان طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه گفت: هم اکنون بین ۱۳ تا ۱۵ هزار مبلغ در طرح‌های «امین» مدارس حضور دارند و در سه سال اخیر فعالیت‌های تبلیغی رشد چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه در همایش سالانه نمایندگان طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه، با اشاره به سابقه تاریخی حوزه و نقش آن در دوره‌های دشوار گفت: حوزه علمیه در شرایط سخت، با وجود کمبود‌ها و فشار‌های متعدد، توانسته است شخصیت‌های بزرگی همچون امام خمینی (ره) را پرورش دهد و منشأ تحولات بزرگ شود که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های عمیق گفتمان دینی است.

آیت‌الله اعرافی با تأکید بر ضرورت خودباوری و شناخت دقیق مسئولیت‌ها افزود: حرکت حوزوی باید میان خوف و رجا متعادل باشد؛ در غیر این صورت یا به غرور می‌رسد یا به یأس.

وی این توازن را شرط لازم برای فعالیت جهادی و انقلابی در شرایط امروز دانست و گفت: انقلاب اسلامی اکنون با موج‌هایی مواجه است که مشابه آن در گذشته تجربه نشده و همین مسئله ضرورت حضور مؤثر حوزه در عرصه‌های فکری و نظام‌سازی را دوچندان می‌کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: اگرچه حوزه در بسیاری از عرصه‌های مورد نیاز نظام حضور داشته، اما مشارکت سازمان‌یافته در تدوین اسناد، قوانین و طرح‌های ملی همچنان جای کار فراوان دارد.

آیت‌الله اعرافی همچنین با اشاره به نقش شورای نگهبان در نظارت شرعی بر قوانین، گفت: ارائه نظام فکری اسلام در مقررات کشور نیازمند کار تخصصی و عمیق است.

تشکیل ۳۰ ستاد راهبری در حوزه علمیه

وی افزود: حدود ۳۰ ستاد راهبری در حوزه علمیه ایجاد شده است که برخی عملکرد برجسته‌ای داشته‌اند و مسیر جدیدی را برای اثرگذاری در ساختار‌های کلان کشور گشوده‌اند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور از حضور فعال فضلای حوزه در موضوعاتی، چون جمعیت و برنامه هفتم توسعه خبر داد و تصریح کرد: حوزه علمیه باید به صورت رسمی و سازمان‌یافته در فرآیند‌های قانون‌گذاری اظهارنظر کند و این موضوع در جلسات مرتبط با شورای نگهبان نیز بار‌ها مطرح شده است.

آیت الله اعرافی ادامه داد: بخشی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی کارشناسی به مراکز پژوهشی حوزه علمیه واگذار شده و بازتاب این نظرات در پیش‌نویس سیاست‌ها قابل مشاهده است. همچنین پیشنهاد‌هایی از طرف حوزه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده و در برخی موارد نظرات کارشناسی برای رهبر معظم انقلاب ارسال شده است.

وی با اشاره به مسیر طولانی نظام‌سازی و ضرورت برنامه‌ریزی دقیق گفت: هرچند ساختار‌های آموزشی و علمی حوزه برای اثرگذاری در نظامات اجتماعی طراحی شده، اما این مسیر همچنان در گام‌های ابتدایی است.

آیت‌الله اعرافی در ادامه به ساختار جدید مرکز ارتباطات حوزه اشاره کرد و توضیح داد: این مرکز با مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی می‌تواند ارتباط میان حوزه و دستگاه‌های اجرایی کشور را تقویت کند.

وی با اشاره به توافق‌های انجام‌شده با نهاد‌های مختلف، به‌ویژه آموزش‌وپرورش، گفت: نخستین برنامه ۵ ساله به پایان رسیده و برنامه دوم نیز اخیراً امضا شده است و اکنون باید این تفاهم‌نامه‌ها وارد مرحله اجرا شوند.

تحول جدید در عرصه تبلیغ

آیت‌الله اعرافی اعلام کرد: مجموع همکاری‌های حوزه با دستگاه‌ها حدود ۵۰ مورد است و از میان ۱۰۰ طرح بررسی‌شده، ۱۰ طرح به مرحله عملیاتی رسیده است.

وی همچنین از تحولات جدید در عرصه تبلیغ خبر داد و گفت: با شناسایی آسیب‌ها و طراحی طرح‌های اصلاحی، تلاش می‌شود ارتباط مبلغان با حوزه تقویت شود.

مدیر حوزه‌های علمیه اضافه کرد: اکنون بین ۱۳ تا ۱۵ هزار مبلغ در طرح‌های «امین» مدارس حضور دارند و طی سه سال اخیر فعالیت‌های تبلیغی رشد چشمگیری داشته است.