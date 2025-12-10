فرمانده انتظامی استان لرستان، به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام مادر و روز زن و تولد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمیمنی (ره) پیامی صادر کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، در متن پیام تبریک سردار محمدرضا هاشمی فر فرمانده انتظامی استان لرستان به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام مادر و روز زن و تولد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمیمنی (ره) آمده است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن سالروز میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا (س)، اسوه بی‌بدیل زن مسلمان و مظهر فضائل انسانی، گرامیداشت مقام مادر و روز زن به تمامی بانوان عفیف و مادران فداکار ایران اسلامی و تولد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمیمنی (ره) را به هم استانی‌های ولایتمدار، همکاران خدوم و خانواده‌های محترم آنان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

به‌ویژه در این روز مبارک، ادای احترام و تعظیم ویژه‌ای دارم محضر مادران شهدای گرانقدر؛ همان اسوه‌های صبر و ایثاری که با تربیت فرزندانی برومند و شجاع، حماسه‌های ماندگاری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زدند و نام ایران را سرافراز نمودند. مادران شهدا، با تقدیم جگرگوشه‌های خود در راه اعتلای اسلام و پاسداری از کیان وطن، حقی عظیم بر گردن همه ما دارند و الگویی بی‌نظیر از فداکاری و از خودگذشتگی را به نمایش گذاشته‌اند.

مقام مادر، والاترین جایگاه هستی است؛ جایگاهی که با مهر و عطوفت مادرانه، فرزندان را برای ساختن فردایی روشن و سربلند، تربیت می‌کند. مادران، معماران اصلی جامعه و پرورش‌دهندگان نسل‌های آینده هستند و نقش آنان در تحکیم بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های اسلامی و انسانی، بی‌بدیل است.

اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مادران آسمانی و همسران فداکار شهدا و جانبازان، از تلاش‌های بی‌دریغ تمامی مادران و همسران کارکنان خدوم و سخت کوش انتظامی استان لرستان که با صبر و بردباری، پشتیبان همیشگی فرزندان و همسران خود در راه خدمت به مردم و حفظ امنیت جامعه هستند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

سردار هاشمی‌فر در پایان این پیام، ضمن آرزوی سلامتی و سعادت برای تمامی مادران و بانوان ایران اسلامی، ابراز امیدواری کرد که همگان با پیروی از سیره فاطمی، در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، گام بردارند.