به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این مراسم حجت الاسلام جلالی امام جمعه چهاربرج گفت: امنیت جامعه از اولویت‌ها است ودر این زمینه نیرو‌های نظامی وامنیتی شبانه روز برای پایداری امنیت تلاش می‌کند.

در ادامه صمدی فرماندار شهرستان چهاربرج ضمن قدردانی از حضور سردار جهانبخش درشهرستان گفت: شهرستان چهاربرج یکی از شهرستان‌هایی است که از اول انقلاب اسلامی در همه صحنه‌ها حضور فعالی دارند ودر این راه ۵۷ شهید را نثار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.

وی در ادامه با اشاره به فدا کاری‌های نیرو‌های انتظامی در جنگ ۱۲ روزه گفت: این نیرو‌های خدوم پا به پای دیگر نیرو‌های نظامی در این جنگ تحمیلی پای کار بودند ودر امنیت جامعه نقش مهمی را ایفا کرند.

صمدی فرماندار شهرستان چهاربرج افزود: شهرستان چهاربرج یکی از شهرستان با امنیت بالا است ودر این زمینه مردم ولایت مدار همراه و همفکر نیرو‌های نظامی وانتظامی هستند.

درادامه سردار جهانبخش فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی با اشاره به تحولات منطقه وجهان گفت: امروز قدرت نظامی در میدان حرف اول را در دنیا می‌زند واگر کشوری قدرت نظامی نداشته باشد محکوم به شکست است.

سردار جهانبخش در ادامه افزود: رمز پیروزی ایران در جنگ دوازده روزه اتحاد وانسجام مردم ونیرو‌هایی امنیتی ، نظامی وانتظامی بود که با یکپارچگی در برابر دشمن ایستادند ونقشه‌های دشمنان را برای تفرقه وتجزیه خنثی کردند.

درپایان این مراسم از خدمات سرهنگ ایرج آقازاده که به‌حکم بازنشسته رسیده تجلیل شد وسرهنگ جعفر کریمی بعنوان فرماندهی انتظامی شهرستان معرفی شد