فرمانده انتظامی اشنویه از کشف و ضبط ۴۷ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۱۲۰ معتاد در این شهرستان در طول هشت ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ علی توکلی فرمانده گفت: با اجرای ۱۲۰ طرح در محلات آلوده شهرستان و حومه، تعداد ۱۲۰ نفر معتاد دستگیر و جمع آوری شدند.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اشنویه، با اجرای چندین مرحله عملیات ضربتی، ۴۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف که در این رابطه ۵۴ توزیع کننده خرد نیز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در این رابطه ۹ دستگاه خودرو و سه دستگاه موتورسیکلت توقیف و تعداد ۲۸۴ بوته خشخاش کشف و یک نفر محکوم متواری سنوات گذشته هم بازداشت شد.

سرهنگ توکلی از شهروندان درخواست کرد هرگونه مورد مشکوک را جهت پیگیری به مرکز فوریت ۱۱۰ اطلاع دهند.