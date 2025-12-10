پخش زنده
رئیس سازمان سیاستگذاری و مدیریت راهبردی انرژی از تصویب اساسنامه این سازمان در دولت خبر داد و گفت: امروز در نشست هیئت دولت، اساسنامه سازمان با اجماع کامل تصویب شد.
به گزارش تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل سقاب اصفهانی امروز (چهارشنبه، ۱۹ آذر) در حاشیه نشست هیئت دولت اظهار کرد: خوشبختانه امروز اساسنامه سازمان با اجماع کامل تصویب شد؛ اجماعی بینظیر که نتیجه حمایت رئیسجمهور و سایر مسئولان است. از امروز سازمان بهطور رسمی آغاز بهکار میکند و با اتکا به پشتیبانی مردم، بخش خصوصی، رهبر معظم انقلاب، رئیسجمهور و سران قوا این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.
وی اظهار کرد: در دولت نیز طرح تحولی ویژهای در دست بررسی است، البته طرح فعلی مربوط به بنزین، حاصل بررسی قبلی دولت بوده و ارتباطی با سازمان ندارد، اما طرح تحول جدید پس از تصویب نهایی اساسنامه در نوبت بررسی دولت قرار خواهد گرفت و بعد از جمعبندی و اصلاحات لازم آن را ارائه میدهیم.