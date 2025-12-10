پخش زنده
مراسم قرعهکشی رقابتهای لیگ برتر ووشو مردان و زنان در آکادمی ملی ووشو برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعهکشی نوزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ووشو مردان و هجدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ووشو زنان ایران ظهر امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه در محل آکادمی ملی ووشو با حضور نمایندگان فدراسیون و باشگاههای حاضر در لیگ برتر برگزار شد.
در این مراسم ابتدا مجید خوبیاری، رئیس کمیته آموزش فدراسیون و مهدی خانی، رئیس کمیته مسابقات و سازمان لیگ فدراسیون به تشریح قوانین داوری و فنی لیگ و پاسخ به سوالات نمایندگان باشگاههای لیگ برتری پرداختند.
سپس قرعهکشی لیگ برتر توسط نمایندگان باشگاههای لیگ برتری به انجام رسید که در لیگ زنان، ۴ تیم و در لیگ مردان نیز ۷ تیم در ۲ گروه با هم به رقابت خواهند پرداخت.
ترکیب تیمهای حاضر در لیگ برتر بانوان و گروه بندی تیمهای لیگ برتر مردان به شرح زیر است:
* لیگ برتر زنان
۱- فولاد مبارکه سپاهان
۲- بتا صنعت ایلیا
۳- دانشگاه آزاد اسلامی
۴- نامآوران جنوب ماهشهر
* لیگ برتر مردان
گروه یک: ۱- پارس جنوبی، ۲- هیأت ووشو استان تهران، ۳- شرکت زنگان پرشیا، ۴- رعد پدافند ارتش
گروه دو: ۵- دانشگاه آزاد اسلامی، ۶- پاس فراجا، ۷- شهید خرمی خرمده