به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی نوزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر ووشو مردان و هجدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر ووشو زنان ایران ظهر امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه در محل آکادمی ملی ووشو با حضور نمایندگان فدراسیون و باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر برگزار شد.

در این مراسم ابتدا مجید خوبیاری، رئیس کمیته آموزش فدراسیون و مهدی خانی، رئیس کمیته مسابقات و سازمان لیگ فدراسیون به تشریح قوانین داوری و فنی لیگ و پاسخ به سوالات نمایندگان باشگاه‌های لیگ برتری پرداختند.

سپس قرعه‌کشی لیگ برتر توسط نمایندگان باشگاه‌های لیگ برتری به انجام رسید که در لیگ زنان، ۴ تیم و در لیگ مردان نیز ۷ تیم در ۲ گروه با هم به رقابت خواهند پرداخت.

ترکیب تیم‌های حاضر در لیگ برتر بانوان و گروه بندی تیم‌های لیگ برتر مردان به شرح زیر است:

* لیگ برتر زنان

۱- فولاد مبارکه سپاهان

۲- بتا صنعت ایلیا

۳- دانشگاه آزاد اسلامی

۴- نام‌آوران جنوب ماهشهر

* لیگ برتر مردان

گروه یک: ۱- پارس جنوبی، ۲- هیأت ووشو استان تهران، ۳- شرکت زنگان پرشیا، ۴- رعد پدافند ارتش

گروه دو: ۵- دانشگاه آزاد اسلامی، ۶- پاس فراجا، ۷- شهید خرمی خرمده