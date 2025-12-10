به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سی و دو مین مسابقات قران و عترت بسیجیان شهرستان پلدشت که با حضور یکصد بسیجی در رشته‌های قرائت. ترتیل. حفظ و اذان برگزار شده بود در اختتامیه این مسابقات از ۱۲ نفر برگزیده و راه یافته به مسابقات استانی در مسجد جامع پلدشت تجلیل شد.

امام جمعه شهرستان پلدشت در این مراسم گفت: از تظر مقام معظم رهبری تقویت و حفظ قرآن مقدمه‌ای برای انس با کتاب الهی است و این انس زمینه ساز تدبر در قرآن و نهایتا عمل به مفاهیم عالیه آن در زندگی فردی و اجتماعی است .

حجت الاسلام جمشیدی به معرفی مفهوم کلیدی تدبر پرداخت و افزودن تدبر روشمند قرآن. همراهی با اعتقادی و منتهی به عمل است.