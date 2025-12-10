به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «حالا بزرگ شدیم»، «طلا»، «دختری به نام شایلی»، «کمانداران آمازون»، «خواستگاری»، «ماجرا‌های بین»، «سارقان اتومبیل سوار»، «بی نظم منظم»، «تلما»، «من مادر هستم»، «آن زن گفت»، «اورایان و تاریکی»، «دانه‌های فلفل و راز اعماق دریا»، «اسباب بازی جدید»، «جویندگان طلا»، «گلی جان»، «تاکسی ۵»، «صنوبر»، «ایوان»، «سفر بخیر»، «تعقیب و گریز»، «انتقام فیلیپ (قسمت اول)»، «من هنوز ترینیتی هستم»، «مینی بوس»، «قول»، «ببر‌های پرنده»، «بیا از گذشته حرف بزنیم»، «بهشت زیر پای مادر»، «پسر دلفینی ۱»، «داستان اسباب بازی ۴»، «دایه مکفی»، «یل فام»، «خارج از ذهن»، «چگونه اژد‌های خود را آموزش دهید ۳» و «کوچه کابوس»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ آذر ماه، مصادف با روز میلاد بانوی دو عالم و روز مادر و میلاد بنیانگذار انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما

فیلم سینمایی جدید «حالا بزرگ شدیم» به کارگردانی «منهال بیگ»، پنج‌شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «طلا» به کارگردانی «ریما گاگتی»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

شبکه دو سیما

فیلم تلویزیونی «دختری به نام شایلی» به کارگردانی «افشین سنگ چاپ»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

نازنین زهرا حسین نژاد، فرهاد بشارتی، ساناز سماواتی و مهناز قانع در فیلم تلویزیونی «دختری به نام شایلی» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «کمانداران آمازون» به کارگردانی «کیم چانگ جو»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «خواستگاری» به کارگردانی «مهدی فخیم زاده»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

ثریا قاسمی، مرحوم هادی اسلامی، اسماعیل محرابی، ثریا حکمت، محمد ابهری و محمدرضا امیرصادقی در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «ماجرا‌های بین» به کارگردانی «مل اسمیت»، پنج‌شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «سارقان اتومبیل سوار» به کارگردانی «کامل گومرا»، پنج‌شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «بی نظم منظم» به کارگردانی «فرانک تاشلین»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «تلما» به کارگردانی «جاش مارگولین»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۴:۳۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «من مادر هستم» به کارگردانی «گرانت اسپاتره»، پنج‌شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

فیلم سینمایی «آن زن گفت» به کارگردانی «ماریا شریدر»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

شبکه تهران

انیمیشن سینمایی «اورایان و تاریکی» به کارگردانی «شان چارماتز»، پنج‌شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

انیمیشن سینمایی «دانه‌های فلفل و راز اعماق دریا» به کارگردانی «کریستیان تیده»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «اسباب بازی جدید» به کارگردانی «رودی روزنبرگ»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

شبکه نمایش

فیلم سینمایی «جویندگان طلا» به کارگردانی «چارلز چاپلین»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم تلویزیونی «گلی جان» به کارگردانی «مجید وحیدیان»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

سعید امیرسلیمانی، زهره حمیدی، فرهاد بشارتی، رومینا آقاجانی، الهام هادیان، تقی محمودی، سیامک اسفندیاری، علی اصغر ایزی، رضا علی پور، مهسا عزیززاد، سارا حسنی، اسپاکو یوسفی، مرتضی عباسی، زهرا رجبی و رها پورشاهین در فیلم تلویزیونی «گلی جان» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «تاکسی ۵» به کارگردانی «فرانک گاستامبید»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم تلویزیونی «صنوبر» به کارگردانی «مجتبی راعی»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

حسین محجوب، پریوش نظریه، محمود پاک نیت، زهرا سعیدی و امیر قهرمان‌زاده بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «ایوان» به کارگردانی «تئا شاروک»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «سفر بخیر» به کارگردانی «داریوش مؤدبیان»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم اکبر عبدی، زنده یاد حمیده خیرآبادی، زنده یاد پروین سلیمانی، زنده یاد داریوش اسدزاده، زنده یاد مهری ودادیان و روح الله مفیدی به هنرمندی پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «تعقیب و گریز» به کارگردانی «رنی هارلین»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «انتقام فیلیپ (قسمت اول)» به کارگردانی «پیتر مالوتا»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «من هنوز ترینیتی هستم» به کارگردانی «انزو باربونی»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم تلویزیونی «مینی بوس» به کارگردانی «سید محسن میرحسینی»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

حبیب دهقان نسب، صفا آقاجانی، سیاوش مفیدی و فهیمه سلیمانی در فیلم تلویزیونی «مینی بوس» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «قول» به کارگردانی «شان پن»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «ببر‌های پرنده» به کارگردانی «دینگ شنگ»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

شبکه افق

فیلم سینمایی «بیا از گذشته حرف بزنیم» به کارگردانی «حمید نعمت اله»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

ثریا قاسمی، مهین شهابی، پوراندخت مهیمن، آزیتا لاچینی و فریده سپاه منصور در فیلم تلویزیونی «بیا از گذشته حرف بزنیم» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بهشت زیر پای مادر» به کارگردانی «روسلان آکان»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «پسر دلفینی ۱» به کارگردانی «محمد خیراندیش»، پنج‌شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

انیمیشن سینمایی «داستان اسباب بازی ۴» به کارگردانی «جاش کولی»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

شبکه امید

فیلم سینمایی «دایه مکفی» به کارگردانی «کرک جونز»، پنج‌شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

فیلم تلویزیونی «یل فام (مثل باد)» به کارگردانی «هژار نورانی»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

علیرضا دل دل، امیر مهدی مقدیم، فاطمه جرجانی و پرویز فلاحی پور در فیلم تلویزیونی «یل فام» بازی کرده‌اند.

شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی جدید «خارج از ذهن» به کارگردانی «امبر سیلی»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «چگونه اژد‌های خود را آموزش دهید ۳» به کارگردانی «دان دیبلیوز»، پنج شنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «کوچه کابوس» به کارگردانی «گیرمو دل تورو»، جمعه ۲۱ آذر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.