به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در مرحله عملیاتی این رزمایش، یگان‌های امدادی و عملیاتی دستگاه‌های مسئول از جمله هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، نیروی انتظامی، راهداری، شرکت‌های خدمات رسان و سایر دستگاه‌ها در صحنه عملیات حضور یافتند و به انجام ماموریت خود پرداختند.

این رزمایش با حضور سه هزار نفر از نیرو‌های دستگاه‌های امدادی، خدمات رسان و نیرو‌های انتظامی با سناریوی وقوع زلزله ۶.۴ ریشتری برگزار شد.