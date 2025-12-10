پخش زنده
تمرین آمادگی تمام عیار زلزله با عنوان «صلابت آذربایجان» یادبود شهید مهدی زرتاجی امروز چهارشنبه با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در مرحله عملیاتی این رزمایش، یگانهای امدادی و عملیاتی دستگاههای مسئول از جمله هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، نیروی انتظامی، راهداری، شرکتهای خدمات رسان و سایر دستگاهها در صحنه عملیات حضور یافتند و به انجام ماموریت خود پرداختند.
این رزمایش با حضور سه هزار نفر از نیروهای دستگاههای امدادی، خدمات رسان و نیروهای انتظامی با سناریوی وقوع زلزله ۶.۴ ریشتری برگزار شد.