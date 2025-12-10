به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اعلام اینکه ۱۷ نمایش‌نامه از معلولان زنجانی به مرحله بازبینی هشتمین دوره جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت طلوع راه یافته‌اند، گفت: جشنواره امسال به میزبانی استان آذربایجان غربی و با حضور استان‌های زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و قزوین برگزار خواهد شد.

کرمی اظهار کرد: پس از بررسی ۱۳۰ آثار ارسالی از گروه‌های نمایشی منطقه طلوع به دبیرخانه جشنواره در استان آذربایجان غربی، ۱۷ اثر از هنرمندان استان زنجان به مرحله بازبینی راه یافتند.

وی اظهار کرد: انتخاب نهایی نمایش‌ها برعهده هیأت بازبین جشنواره خواهد بود و آثار هنرمندان دارای معلولیت زنجانی ۲۱ و ۲۲ آذر ماه به اجرا در خواهد آمد و نتایج بازبینی نیز ۲۷ آذر ماه از طریق دبیرخانه جشنواره مستقر در استان آذربایجان غربی اعلام خواهد شد.

او ادامه داد: نمایشنامه‌های خون و جنون، گرگ و خرگوش ناقلا، یکی بیاد منو ببره، ماهی سیاه کوچولو، مارپله، کولاژ، ماهدونه خانم و اردک عجول، کبوتر طلا، جوجه فسقلی، یک قاچ کتاب، آن سوی سایه‌ها، گدا، کافه انتظار، کفش‌های دیگران، روزی روزگار سگی، سهم زن و سرود جنگل از استان زنجان در بخش‌های کودک و نوجوان، بزرگسال، خیابانی به مرحله بازبینی راه یافتند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان تاکید کرد: پس از اعلام نتایج بازبینی توسط دبیرخانه، نمایش‌های پذیرفته شده می‌بایستی حداقل سه اجرای عمومی داشته باشند و اسناد معتبر در این زمینه را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند، در غیر این‌صورت امکان شرکت در جشنواره را نخواهند داشت.

وی ادامه داد: در بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی نیز هفت اثر از استان زنجان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که نتیجه آن در جشنواره، اعلام خواهد شد

او زمان برگزاری جشنواره را ۷ تا ۱۰ دی ماه امسال عنوان کرد و گفت: در داوری نمایش‌های جشنواره به نوع معلولیت گروه‌های نمایشی توجه خواهد شد و در بخش بازیگری هر گروه از معلولیت (اختلالات بینایی، شنوایی، ذهنی، اتیسم، جسمی حرکتی، بیماران روان و سالمندان) و همچنین بازیگران غیرمعلول (همراه) به صورت جداگانه بررسی و داوری خواهند شد.

کرمی خاطرنشان کرد: دومین، چهارمین و ششمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت طلوع به میزبانی استان زنجان برگزار شده بود.