وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته پیکرهای ۳ شهید و ۵ مجروح به بیمارستانها منتقل شد که دو شهید اخیرا به شهادت رسیدند و پیکر یک شهید از زیر آوارها بیرون آورده شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کانال تلگرامی شبکه خبری قدس نوشت: از زمان آتش بس (۱۱ اکتبر ۲۰۲۵) شمار شهدای ناشی از نقض آتش بس به ۳۷۹ نفر و شمار مجروحان به ۹۹۲ نفر رسید و شمار شهدایی که پیکرهایشان از زیر آوارها بیرون آورده شد، به ۶۲۷ نفر رسید.
وزارت بهداشت غزه افزود: شمار شهدای نوار غزه از ابتدای حملات در اکتبر ۲۰۲۳، به ۷۰ هزار و ۳۶۹ شهید و شمار مجروحان به ۱۷۱ هزار و ۶۹ مجروح رسیده است.