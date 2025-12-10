پخش زنده
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: اکنون در قله پیک آنفلوآنزا هستیم البته این فقط مختص ایران نیست بلکه در بسیاری از کشورهای جهان این مشکل وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حیاط دولت در جمع خبرنگاران افزود: این ویروسی است که به صورت ژنتیک جهش جدیدی پیدا کرده و سویهای به نام سویه k در حال باز شدن و گسترش یافتن است.
محمدرضا ظفرقندی درباره اینکه برای کاهش همه گیری چه باید کرد، گفت: با اقدامات بهداشتی، پیشگیری و مراقبتهای توصیه شده میتوان این همه گیری را کمتر کرد.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه در بیمارستانها آماده باش اعلام کردیم، اظهار کرد: به طور مرتب و روزانه میزان ابتلا و مشکلاتی را که بیماریهای تنفسی ایجاد میکند، بررسی میکنیم.
محمدرضا ظفرقندی افزود: اکنون تعداد بیماران و افرادی که مشمول بستری در بیمارستانها شدند با سال گذشته در این موقع تفاوتی نکرده است.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: بیشترین ابتلا بین بچههای ۵ تا ۱۴ سال است.